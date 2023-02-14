Вступление в НАТО Финляндии и Швеции: Бербок призвала Будапешт и Анкару ратифицировать заявки

Страны объявили о намерении вступить в Альнс в мае 2022-го

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призывает Турцию и Венгрию ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Об этом глава немецкого МИД заявила во время пресс-конференции со своим финским коллегой, пишет CNN.

"В последние месяцы я четко дала понять всем членам НАТО, особенно тем двоим, которые еще не ратифицировали, что скорая ратификация не только соответствует духу Альянса, но и сделает нас сильнее как альянс", — подчеркнула Бербок.

В свою очередь, Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто добавил, что Хельсинки ждут две последние ратификации от Будапешта и Анкары. Руководитель выразил надежду, что выполнение "всех условий, которые были поставлены Турцией" приведет "к очень быстрому процессу ратификации", а потому две страны смогут стать членами Альнса к середине лета 2023-го.

К слову, обе скандинавские страны объявили о намерении вступить в НАТО в мае 2022 года. Все 30 стран-членов должны ратифицировать свои заявки на вступление в блок, однако Турция и Венгрия еще не одобрили их.

Напомним, официальный Вашингтон убеждает, что Финляндия и Швеция готовы к членству в Альянсе. США заявят об этом, несмотря на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркивает, что его страна не будет принимать решение о расширении НАТО.

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