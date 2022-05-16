Вступят ли союзники Путина в войну против Украины: Арестович прокомментировал итоги встречи ОДКБ

Вступят ли союзники Путина в войну против Украины: Арестович прокомментировал итоги встречи ОДКБ

В понедельник, 16 мая, в Москве прошло заседание лидеров стран-членов ОДКБ. Результаты саммита с участием президента РФ Владимира Путина и его сателлитов оценил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что страны-члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения - отказались помогать России воевать против Украины.

Об этом Арестович сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Нет, все государства ОДКБ, это известно и формально, и неформально, отказываются категорически участвовать в авантюре. И они продемонстрировали это вербально и невербально сегодня. И даже итоги ОДКБ, которые официально озвучили, так что даже сейчас зачитаю - три пункта там было.

Встреча лидеров стран ОДКБ в Москве завершилась, она прошла конструктивно, вопрос об использовании сил ОДКБ на встрече лидеров не стоял. И Путин подробно проинформировал коллег ОДКБ о ходе "спецоперации" в Украине.

То есть на дипломатическом языке это переводится очень просто: Путину категорически отказали даже в разговорах о применении сил ОДКБ на территории Украины", - сказал Арестович.

Для чего Путин создал ОДКБ и нападет ли этот союз на Украину

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