ВСУ благодарны за поддержку и помощь США: какие гаубицы получит Украина

Гаубицы являются частью усилий США с партнерами по НАТО и союзниками по выявлению и предоставлению Украине дополнительных возможностей.
ВСУ благодарны за поддержку и помощь США.
Об этом идет речь в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.
"Министерство обороны США официально сообщает, что в апреле 2022 года морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США загрузили M777 буксированные 155-мм гаубицы в C-17 Globemaster III Воздушных Сил США на базе воздушного резерва "Марш", штат Калифорния. США вместе с партнерами по НАТО и союзниками по выявлению и предоставлению Украине дополнительных возможностей", — говорится в сообщении.
Тем временем в Сети активно обсуждается возможное повторное наступление РФ на Киев. Однако ни Министерство обороны Украины, ни украинская разведка не имеют данных, свидетельствующих о повторном наступлении на Киев в ближайшие дни.
Кроме того, военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ нет сил для наступления на Киев.
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