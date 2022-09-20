"ВСУ не оправдали ожидания Вашингтона": какую дезинформацию распространяли 19 сентября оккупанты

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 19 сентября 2022 года оккупанты распространили три дезинформации.

Об этом говорится в их Telegram.

Дезинформация

Глава Госдумы РФ Владимир Володин заявил: «ВСУ во время контрнаступления не оправдали ожидания Вашингтона и Брюсселя. Зеленский обещал победу. Результат разочаровал Запад. [В то же время] американцы и европейцы… не готовы платить за политику войны в пользу олигархов и нацистов. Поняли, что победы с Зеленским не будет. А за поражение отвечать не хотят».

Дезинформация

Реагируя на заявление В.Зеленского о преступлениях РФ в Изюме, представитель президента России Дмитрий Песков сообщил: «это тот же сценарий, что в Буче. По одному сценарию все развивается. Это ложь. Это ложь, и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории».

Дезинформация

Руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ И.Кирилов заявил: «неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно… соблюдения этических норм при исследованиях на военнослужащих, малообеспеченных гражданах и пациентах психбольниц».

Читайте также:

Россияне отменили фейковые "референдумы" на оккупированных территориях