ВСУ нужно идти на Москву: Ющенко о том, почему границы 1991-го не защитят Украину

Виктор Ющенко

Реклама

Третий президент Украины Виктор Ющенко высказал смелое и сенсационное мнение по поводу завершения войны. По его убеждению, возвращение к границам 1991 года не настоящая победа, а полная безопасность Украины и мира зависит от ликвидации путинского режима.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Апостроф».

Почему границы 1991 года — это недостаточно

В ходе разговора Виктор Ющенко категорически не согласился с мнением, что освобождение украинских территорий является финальной точкой в войне.

Реклама

«Кто говорит: давайте к хутору Михайловскому. А я говорю — и все? И вы считаете, если выходить на границу 91 года, вы честно ответите на формулу победы? Вы лукавите», — подчеркнул экспрезидент.

На прямой вопрос интервьюера: «На Москву?», Ющенко решительно ответил: «На Москву». Это заявление подчеркивает его позицию, что корень угрозы не только в территориальных претензиях, но и в самом существовании агрессивного режима.

Ющенко убежден, что путинский режим представляет угрозу не только Украине, но и каждому свободному народу. По его словам, ни один человек мира, ни одна национальность, ни одно государство не может жить спокойно в смысле своей безопасности, пока существует московский путинский режим.

Напомним, спецпредставитель Дональда Трампа генерал Кит Келлог сравнил российскую агрессию с действиями Гитлера и заявил, что если РФ завоюет Украину, она точно перейдет к нападению на одну из стран НАТО.

Реклама

Келлог заявил, что на Путина и Россию следует смотреть как на «экспансионистское государство». По его мнению, российский диктатор стремится восстановить Российскую империю, и если ему «дать дюйм, он отнимет милю».

Спецпредставитель Трампа отметил, что Украина, возможно, будет вынуждена признать оккупацию территорий на короткие сроки, но в долгосрочной перспективе их можно будет вернуть. Он назвал это «долгосрочной игрой».

Он также считает, что агрессивным заявлениям Путина о своем мощном ядерном государстве следует противостоять, а не избегать их.