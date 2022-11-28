"ВСУ совершили массовый обстрел ЗАЭС": какие фейки на этой неделе распространяла российская пропаганда

Российские оккупанты продолжают распространять манипуляции и фейки.
Центр противодействия дезинформации проинформировал об основных фейках, продвигавших российские СМИ на этой неделе:
- Постпред РФ Н. Ульянов заявил, что ВСУ произвели массовый обстрел ЗАЭС.
- Украинские власти препятствуют выезду населения из Запорожья.
- Если бы РФ не начала «СВО» с «денацификации» Украины, ВСУ и войска НАТО атаковали бы РФ первыми.
- Украинская артиллерия выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне ЗАЭС.
- Киев давно записал население Востока Украины в «предателей и коллаборационистов».
- СМИ РФ сообщают, что около 380 тысяч солдат Украины считают пропавшими без вести.
- РосСМИ сообщают, что мобилизация в Украине почти не затрагивает западные регионы.
- Власти Украины пытаются продолжить войну любой ценой и другая чепуха.
Напомним, что ранее оккупанты распространяли фейковую информацию о том, что украинские военные "используют мирное население как "живой щит".
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