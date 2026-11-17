Владимир Путин. / © Associated Press

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Спикер Кремля Дмитрий Песков пафосно заверил, что поврежденный в результате атаки ВСУ Крымский мост не только восстановят, но и сделают «лучше предыдущего».

Об этом он заявил в комментарии одному из кремлевских пропагандистов.

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Песков сообщил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил о ситуации «фюреру» Владимиру Путину. Впрочем, о реакции диктатора умолчал. По словам Пескова, план восстановления моста якобы намерены разработать.

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«Никаких сомнений нет в том, что мост будет восстановлен, и он будет еще лучше прежнего», — самоуверенно заявил спикер Кремля.

Атака на Крымский мост — что известно

Так называемые «власти» Крыма заявили об ударе по Крымскому мосту 16 ноября. Этой ночью в районе переправы снова произошли взрывы. Оккупационные чиновники подтвердили повторные удары и сообщили о перекрытии движения.

OSINT-аналитики сообщили, что зафиксированы значительные разрушения Крымского моста. В частности, арка автомобильной части переправы упала в воду. Кроме того, обрушился пролет проезжего участка.

Президент Владимир Зеленский подтвердил удар Сил обороны по Крымскому мосту. Он заявил, что беспилотники «Паляница» поразили автомобильную часть моста, а ракеты «Нептун», дроны «Рута» и FP-5 — железнодорожную часть. Благодаря «Фламинго», добавил глава государства, военные произвели управляемое поражение.

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В то же время авиационный эксперт Богдан Долинце отметил, что атака по мосту является результатом сложной многоэтапной операции, которая объединила работу ударных дронов и ракет. По его словам, ни одно из этих средств отдельно не смогло бы нанести конструкции столь серьезные разрушения.

Дата публикации 10:21, 17.11.26 Количество просмотров 223 Ракеты Фламинго атаковали Крымский мост 17 ноября

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