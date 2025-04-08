ВСУ в Белгородской области: эксперт назвал главную задачу операции

ВСУ. / © Associated Press

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Линии государственной границы в районе Сумской и Харьковской областей не существует с 2022 года - с тех пор, как РФ начала уничтожать все населенные пункты в 5-километровой зоне. Действия ВСУ в Белгородской области сосредоточены на том, чтобы нивелировать вероятность вражеского наступления.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный заявил в эфире Радио NV .

"Есть наш плацдарм в Курской области. Он расположен от Новенького и Басовки примерно в 7-8 километрах. Между Басовкой и наших плацдармом идет трасса Сумы-Суджа. По ней раньше шло все снабжение на наш плацдарм. Враг смог зайти в Новенькое. Там идет река и вдоль леса вдоль леса. ки и может доходить до Басовки", – сказал Нарожный.

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По его словам, Новенькое полностью уничтожено россиянами. В этом населенном пункте найти целый дом невозможно. Когда нет домов – негде закрепиться, подчеркнул эксперт.

Между тем, Басовка относительно целый населенный пункт. Россияне пытаются закрепиться там. Впрочем, по словам эксперта, Силы обороны постоянно контролируют этот участок и не дают врагу осуществить свои планы.

Комментируя ситуацию в Белгородской и Брянской областях, Нарожный отметил, что наибольшая угроза весенне-летней кампании РФ нацелена на Сумщину и Харьковщину. Поэтому действия Сил обороны на территории России связаны с попыткой разрушить планы оккупантов.

"Все делается для того, чтобы уничтожить возможность этого наступления. Уничтожаются мосты, переправы. В Белгородской области 2-3 села под контролем Украины. Но этого достаточно, чтобы там разместить разведчиков, группы, работающие дальнобойными дронами и режут логистику врага на глубину 20-30 километров. нереально. Это такие действия профилактические», – добавил Нарожный.

Напомним, армия РФ продвигается в Курской и Белгородской областях. Также в ISW сообщили, что бои продолжаются в районе границы Курщины и Сумской области.