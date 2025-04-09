ВСУ взяли в плен военных из Китая: в США отреагировали

Флаги США и КНР. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки видели сообщения о захвате в плен двух граждан Китая , воевавших на стороне России на фронте в Украине. Вашингтон это встревожило.

Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс.

"Китай является главным спонсором России в войне в Украине. Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая", – добавила она.

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Представительница Госдепа напомнила слова американского президента Дональда Трампа о том, что дальнейшее сотрудничество между "этими двумя ядерными государствами" (Россией и Китаем _ ред.) "лишь углубит глобальную нестабильность и сделает Соединенные Штаты и другие страны менее безопасными, менее защищенными и менее преуспевающими".

"Я думаю, что это еще мягко сказано", – добавила Брюс.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух китайских военных. По его словам, "есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные. Военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше двух", добавил президент.

Дата публикации 13:28, 05.04.25 Количество просмотров 499 Трамп-пам-пам всем! Как новые пошлины США повлияют на экономику, доллар и Украину