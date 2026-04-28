Вторая отставка за время Трампа: посол США в Украине может покинуть пост — в FT назвали причину

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис, вероятно, в ближайшее время покинет свой пост.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По их сообщению, причиной отставки Дэвис могут быть разногласия с президентом США Дональдом Трампом по сокращению объемов американской поддержки Украины.

В то же время, официально информация об отставке пока не подтверждена.

Что известно о Джули Дэвис

Напомним, Джули Дэвис — карьерная дипломатка США. Она заняла должность временной поверенной в делах в Киеве после отъезда предыдущей посолки.

Посол имеет значительный опыт работы в Госдепартаменте, в частности в европейском направлении и вопросах безопасности.

В Украине она отвечала за координацию дипломатической миссии США в условиях полномасштабной войны и поддержку взаимодействия между Киевом и Вашингтоном.

1 мая прошлого года стало известно, что Джули Дэвис начинает исполнение обязанностей временно поверенной в делах США в Киеве.

Кто была предшественницей Дэвиса

Предыдущим послом США в Украине была Бриджит Бринк. Она возглавляла дипломатическую миссию с 2022 года и активно работала над усилением военной и финансовой помощи Украине.

Бриджит Бринк ушла в отставку с должности посла США в Украине на фоне давления со стороны Вашингтона. Тогда она объявила о намерении баллотироваться в Конгресс от 7 округа штата Мичиган. А свое решение объяснила стремлением защитить демократию и бороться за свободу, а также откровенно выступить против политики Трампа.

Отметим, что в случае подтверждения информации об отставке Дэвис это станет уже вторым кадровым решением такого уровня в отношении американского дипломатического представительства в Украине во времена Дональда Трампа.

Обе ситуации, по информации медиа, связывают с разногласиями в подходах к политике поддержки Украины.

