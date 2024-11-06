Второе пришествие Трампа: как он изменит США и мир за 75 дней

У новоизбранного президента США Дональда Трампа есть 75 дней до инаугурации 20 января, чтобы сформировать совершенно новую администрацию, которая будет кардинально отличаться как от команды Байдена, так и от его собственной первой каденции.

Предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает, что он захочет создать совершенно новую администрацию в отличие от той, что была при президенте Джо Байдене. Его команда также обещает, что второй переходной период не будет похож на первый в 2016 году.

Об этом пишет АР.

Теперь Трампу предстоит заполнить около 4000 правительственных должностей политическими назначенцами, из которых 1200 нуждаются в утверждении Сенатом. Эта задача должна быть облегчена переходом верхней палаты под контроль республиканцев.

Трамп уже объявил несколько громких назначений. В частности, он намерен привлечь бывшего кандидата в президенты и известного критика вакцинации Роберта Кеннеди-младшего к "оздоровлению Америки". Также он предложил Илону Маску, активному стороннику своей кампании, должность федерального министра "сокращения расходов".

В отличие от хаотического перехода 2016 года, когда Трамп уволил руководителя переходной команды Криса Кристи, на этот раз процесс возглавляет узкий круг доверенных лиц. Среди них:

сыновья президента Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп;

вице-президент Джей Ди Вэнс;

Роберт Кеннеди-младший;

бывшая демократка Тулси Габбард;

генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Лутник;

Линда Макмехон, бывшая руководительница Администрации малого бизнеса.

В отличие от кампании Камалы Харрис, команда Трампа не подписывала предварительные соглашения о переходном периоде с Администрацией общих служб (GSA). Поэтому уже пропущены сроки согласования таких вопросов как офисные помещения, техническая поддержка и доступ к правительственным агентствам.

После проблемного перехода власти в 2020 году, когда Трамп задержал процесс из-за судебных исков по результатам выборов, были введены новые правила. Согласно президентскому закону об усовершенствовании переходного процесса с 2022 года, переходный процесс должен начинаться через пять дней после выборов, даже если результаты обжалуются.

Важной частью переходного периода являются ежедневные разведывательные брифинги. Для сравнения: в 2008 году президент Буш лично информировал Обаму о тайных операциях, а в 2020 году из-за задержки признания результатов выборов Трампом брифинги с Байденом начались только 30 ноября.

В отличие от первой каденции, когда Трамп назначал республиканский истеблишмент и разочаровавших его впоследствии бизнес-лидеров, на этот раз главным критерием отбора будет лояльность, пишет АР. Это может привести к формированию команды, больше отвечающей идеологическим убеждениям Трампа и его управленческому стилю.

Эксперты отмечают, что скорость и эффективность переходного периода имеют критическое значение национальной безопасности. Это подтверждает опыт 2000 года, когда задержка передачи власти между Клинтоном и Бушем из-за судебных споров могла повлиять на готовность США к терактам 11 сентября.

Напомним, Дональд Трамп очертил масштабную программу изменений для своей второй президентской каденции, объединяющей традиционные консервативные подходы с популистскими идеями и предусматривающий значительное расширение президентских полномочий.

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