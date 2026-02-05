- Дата публикации
Второй день мирных переговоров: США оценили результаты и следующие шаги
Стив Виткофф сообщил о детальных и продуктивных переговорах по войне в Украине. Обсуждения в Абу-Даби дали первые результаты, а следующие шаги ожидаются в ближайшие недели.
Специальный посланник США Стив Виткофф сообщил об успешном проведении очередного раунда мирных переговоров по войне в Украине.
Об этом посланник США сообщил в соцсетях.
По его словам, обсуждения были детальными и продуктивными, а стороны смогли достичь определенного прогресса в ключевых вопросах.
"Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - отметил Виткофф.
Обсуждения будут продолжены уже в ближайшие недели. США выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за организацию этих переговоров.
Также сообщается, что в ходе переговоров в Абу-Даби представители Российской Федерации, Украины и Соединенных Штатов Америки договорились об обмене 314 пленными.
Напомним, российские СМИ сообщали, что Кремль выдвинул новое условие для окончании войны в Украине. Теперь Россия требует включить в потенциальный мирный договор международное признание Донбасса российской территорией.
Ранее государственный секретарь Марко Рубио заявил, что вопрос Донецкой области стал “единственным оставшимся пунктом” в мирных переговорах, который требует внимания.