Второй день переговоров в Абу-Даби: Украина и РФ обсудят острейший вопрос — Politico

Переговоры в Абу-Даби / © Associated Press

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В Абу-Даби Украина и Россия обсудили обмен пленными. А 11 ноября стороны должны рассмотреть территориальный вопрос.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова одного чиновника, знакомого с этим вопросом, которому была предоставлена анонимность, потому что встреча была конфиденциальной.

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Переговоры во вторник, 10 ноября, сосредоточены на том, какие гарантии безопасности Украина и Россия хотят видеть после окончания войны.

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Во второй и последний день встречи в среду, 11 ноября, переговорщики должны рассмотреть вопросы территорий. Частно официальные лица США, которые созвали встречу, говорят, что и Россия, и Украина продемонстрировали хотя бы определенную готовность быть гибкими по этому вопросу.

«Встреча с Россией и США была «конструктивной и достаточно содержательной», – написал Президент Украины Владимир Зеленский после получения отчета своей переговорной команды.

«У них было время обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных является приоритетом».

Зеленский отметил, что переговорные команды «подробно» обсудили, какие гарантии безопасности потребуются, чтобы остановить повторное нападение России на Украину в будущем.

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В качестве значительного шага к смягчению опасений Украины США просят российскую сторону согласиться на то, чтобы Штаты предоставили Украине обязательства по коллективной обороне, подобные обязательствам НАТО, или даже на то, чтобы Альянс сам подписал такое соглашение.

«Нужны реальные инструменты, чтобы предотвратить любое повторение войны», – подчеркнул Зеленский.

По данным российских государственных СМИ, переговоры завершились через 4,5 часа и проводились на русском языке. Наряду с украинскими и российскими переговорщиками за столом переговоров также присутствовали министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и главнокомандующий НАТО в Европе.

Ранее в тот же день европейские представители провели переговоры с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа, которые и созвали переговоры. Европейская сторона согласилась с американцами пересмотреть более широкую архитектуру безопасности Европы в рамках мирного процесса для Украины — шаг к выполнению одного из центральных требований России.

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«Похоже, что переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», - сказал государственный секретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел G-7 в Париже.

«В этом плане нужно многое сделать. Это не то, что может быть решено в течение следующих 24 часов или нечто подобное».

Второй раунд мирных переговоров в Абу-Даби — последние новости:

Сегодня, 11 ноября, проходит второй день мирных переговоров о прекращении войны в Украине с участием Украины, России и посредничества США. Мирные переговоры должны были стартовать в 10:00 по киевскому времени. Они проходят в Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратах.

Известно, что в первый раунд трехсторонних переговоров США-Украина-Россия во вторник, 10 ноября, стороны договорились провести масштабный обмен пленными в ближайшее время. Владимир Зеленский заявил, что «хотят сделать „1000 на 1000“, возможно „1500 на 1500“, и с этой повесткой дня американцы поедут в Россию».

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что в Абу-Даби Украина предложила энергетическое и перемирие в Черном море, и ждет ответа со стороны россиян. Глава российского МИДа Сергей Лавров повторил, что Россия не согласится на перемирие, имея собственное видение новой архитектуры безопасности в Европе.

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