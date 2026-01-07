ТСН в социальных сетях

Второй день переговоров в Париже: Буданов раскрыл, о чем говорили с американцами

Новый глава Офиса Президента Кирилл Буданов раскрыл детали во второй день переговоров украинской делегации во Франции.

Дмитрий Гулийчук
Парижский вояж Буданова

Парижский вояж Буданова / © Getty Images

Украинская делегация в Париже обсудила с советниками по безопасности и делегацией США гарантии безопасности и приближения мира.

На второй день переговоров в Париже рассказал новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

«Второй день переговоров с партнерами в Париже. В повестке дня — безопасность и мир. Имели плодотворный разговор с советниками по национальной безопасности и встреча с делегацией США», — отметил Буданов.

По его словам, ключевыми темами на переговорах были гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира.

Также Буданов провел встречу с коллегами по французской военной разведке и лично ее руководителем — генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Напомним, что вчера, 6 января, в Париже на саммите Коалиции желающих Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня в Украине.

