Второй день переговоров в США: Зеленский рассказал о важных сигналах

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинская переговорная группа продолжает работу в Соединенных Штатах, где уже два дня продолжаются встречи с представителями американского президента. По результатам этих переговоров появились положительные сигналы, дающие надежду на дальнейший обмен пленными с российской стороной.

О предварительных итогах визита делегации в США и ситуации с обменами президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении вечером 22 марта.

Переговоры в США: фокус внимания и гарантии безопасности

Президент отметил, что сейчас внимание американской стороны в значительной степени приковано к ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока. Однако это не упраздняет необходимости завершать войну России против Украины. Зеленский поблагодарил американское общество за четкую поддержку «нормального, достойного мира» для нашего государства.

«Важно, чтобы у агрессора не было вознаграждения за эту войну. И важно, чтобы все мы не были вынуждены возвращаться к войне через месяцы или годы, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для надежного мира», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что все детали встреч, которые по соображениям безопасности невозможно обсудить по телефону, будут проанализированы по возвращении переговорной группы в Украину.

«Дипломатия работает»: обмен пленными

Отдельно глава государства остановился на вопросе освобождения украинцев из российской неволи. По его словам, в ходе переговоров возникла надежда на прогресс в этом направлении.

Есть сигналы, что возможно и продолжение обменов, и это было бы действительно очень хорошей новостью и подтверждением, что дипломатия работает. Надеемся, что это получится», - сообщил президент.

Напомним, во Флориде состоялись переговоры делегаций США и Украины в рамках посреднических усилий по достижению мирного соглашения. Известно, что консультации во Флориде будут продолжаться. В то же время Стив Виткофф заявил о приближении к мирному соглашению