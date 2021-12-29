Второй год подряд: "политиком года" снова стал Зеленский

Второй год подряд: "политиком года" снова стал Зеленский

Почти 15% опрошенных сказали, что "политиком года" вообще некого назвать, почти 20% затруднились с ответом, а 5% – не захотели отвечать на этот открытый вопрос.

Второй год действующий президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг "Политик года" и "Разочарование года".

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Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 17-22 декабря 2021 года.

"Второй год подряд президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинги "Политика года" и "Разочарование года". Правда, в обоих случаях заметный рост показателей. В этом году Зеленского назвали "политиком года" 17%, тогда как в 2020-м – 14,8 С другой стороны, 45% опрошенных назвали именно Зеленского "разочарованием года", а в 2020-м — 28% считали его "неудачником года"", — говорится в исследовании.

Второе место в номинации "Политик года" делят экс-президент Петр Порошенко (8,1%) и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8%). А вот в категории "разочарование рока" лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко упоминали чаще (8,5%), чем Дмитрия Разумкова (3%).

В число политиков, упомянутых более 1% опрошенных как "политиков года" и как "разочарование года", попали: Юлия Тимошенко – 4,4% и 1,5% соответственно, Виктор Медведчук – 1,2% и 3,2% соответственно. Виталия Кличко упомянули в обеих номинациях по 1,1% респондентов.

В число политиков, упомянутых только как "политиков года" попали: Юрий Бойко – 3,7%, Евгений Мураев – 3,4%, Игорь Смешко – 1,8%, Владимир Гройсман – 1,4%, Сергей Притула – 1 %.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.