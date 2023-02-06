Второй год войны в Украине будет еще страшнее: NYT – о позиции США и планах Путина

По словам аналитика, Путин решил удвоить усилия, ведь не может позволить себе проиграть.

В преддверии годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину американский журналист и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман проанализировал, каким будет следующий год войны и какие вызовы стоят перед нашим государством.

Об этом он написал в статье для New York Times.

Американцы до сих пор на стороне Украины

Аналитик отмечает, что большинство американцев до сих пор поддерживают предоставление Украине оружия и помощи, даже несмотря на то, что это чревато прямым конфликтом с Россией.

"Это головокружительное изменение общественного мнения США. Конечно, это частично объясняется тем фактом, что в Украине нет боевых сил США, поэтому создается впечатление, что все, чем мы сейчас рискуем, это оружие и деньги, тогда как украинцы несут всю тяжесть войны", – отметил Фридман.

По его мнению, американцы на глубоком уровне понимают, что мир, такой, как он есть, сохранился благодаря американским властям и союзникам.

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"В той мере, в какой мы мудро использовали свою власть и сотрудничали с нашими союзниками, мы построили и защитили либеральный мировой порядок с 1945 года, который чрезвычайно отвечал нашим интересам – экономически и геополитически.

Это порядок, в котором автократические великие государства, такие как нацистская Германия, имперская Япония или современные Россия и Китай, не могут просто пожирать своих соседей. И это такой порядок, где свободные рынки и открытая торговля вырвали из бедности больше людей, чем когда-либо в истории мира. Это не всегда идеально, но в мире, где идеального никогда не бывает, этот порядок привел почти 80 лет без войны великих держав, войны, которая может дестабилизировать весь мир", – говорит журналист.

Плохие новости для Украины

Фридман пишет, что в течение первого года войны Америке и ее союзникам было относительно легко. Они отправляли оружие, помощь и разведывательные данные Украине, а также вводили санкции против Москвы, а украинцы воевали.

"Не думаю, что второй год будет столь же легким", — считает аналитик.

По его словам, Путин решил удвоить усилия, мобилизовав за последние месяцы, возможно, до 500 тысяч новых солдат.

"По сути, Путин говорит Байдену: я не могу позволить себе проиграть эту войну, и я заплачу любой ценой и понесу любое бремя, чтобы гарантировать, что я выйду с частью Украины, которая сможет оправдать мои потери. А ты, Джо? А как насчет ваших европейских друзей — готовы ли вы заплатить любой ценой и нести любое бремя, чтобы поддерживать свой "либеральный порядок", — рассуждает журналист.

По его мнению, Соединенные Штаты сейчас в более тяжелой ситуации, чем когда-либо после Карибского ракетного кризиса 1962 года.

Фридман отмечает, что поддержка Штатами Украины в этой войне является не только стратегическим интересом Америки, но и ценностями. В то же время журналист признает, что на Западе все чаще звучат мысли о примирении с Россией: "Есть много голосов, которые спрашивают: действительно ли стоит рисковать Третьей мировой войной, чтобы полностью изгнать Россию из Восточной Украины? Может пора заключить "грязное соглашение"?" .

Аналитик пообщался с историком Института Брукингса Робертом Каганом, который подчеркнул: "Любые переговоры, которые покинут российские войска на украинской земле, будут лишь временным перемирием перед новой атакой Путина".

"Путин находится в процессе полной милитаризации российского общества, который сделал и Сталин во время Второй мировой войны. Он делает ставку на долгую игру, поскольку рассчитывает, что США и Запад устанут, столкнувшись с перспективой затяжного конфликта", – говорит историк.

Ранее в WSJ объяснили, почему Запад резко увеличил помощь Украине. По мнению журналистов, Запад опасается, что Кремль может получить преимущество в продолжительной войне на истощение.

Также американские СМИ писали, что Минобороны США увеличит производство боеприпасов на 500% до уровня войны в Корее.

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