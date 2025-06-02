Второй раунд переговоров между Украиной и РФ: что решили в Стамбуле

В Стамбуле состоялись переговоры между представителями Украины и России / © Associated Press

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В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который длился более часа.

В ходе встречи стороны обсудили обмен пленными и временное прекращение огня.

ТСН.ua собрал итоги переговоров

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Обмен в формате «всех на всех»

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на переговорах в Стамбуле делегации двух стран договорились об обмене в формате «всех на всех», в частности, речь идет обо всех:

тяжело раненых

тяжелобольных военнопленных,

молодых солдат от 18 до 25 лет.

В частности, стороны договорились о возвращении погибших в формате «6000 на 6000».

«Что касается обмен военнопленных, мы договорились менять всех на всех, особенно тяжелораненых и тяжелобольных. Вторая категория — это молодые солдаты, тоже всех на всех. Также мы обмениваемся с телами павших солдат», — рассказал Умеров.

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий уточнил, что стороны согласовали сроки и механизмы последующего обмена

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«Мы согласовали механизмы, мы определили предыдущие сроки именно этого обмена и впереди у нас ждет тяжелая работа, потому что необходимо будет сделать много верификаций, определить всех категорий, никого не потерять, не забыть», — сообщил Скибицкий.

Возвращение депортированных детей

Украина передала России список из 339 похищенных детей, чтобы их вернули домой в украинские семьи.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях.

«Возвращение украинских детей — неотделимая часть справедливого и длительного мира и ключевой элемент доверия, первый тест на искренность намерений. Ждем ответа. Мяч на поле россии. Настоящая добросовестность — это не слова, а действия. И теперь самое время это доказать», — отметил Ермак.

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В свою очередь представители Кремля обещают «изучить список».

Меморандум о мире

РФ передала Украине свое видение «меморандума» с условиями окончания войны. У Украины есть неделя, чтобы ознакомиться с ним.

Как сообщает источник Axios, РФ в своем меморандуме продолжает требовать от Киева вывести войска из подконтрольных Украине частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Глава российской переговорной группы, помощник диктатора Путина Владимир Мединский сообщил, что меморандум с требованиями России состоит из двух частей. Вторая часть меморандума РФ «предусматривает ряд путей прекращения огня». Других деталей он не сообщил.

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Ранее украинская сторона передала документ, где изложила свое видение для достижения мира, однако до сих пор ответа не последовало.

«Пару дней назад мы поделились этим документом с российской стороной, но от них не было никакого ответа, включенного сегодняшним. Только во время сегодняшней дискуссии ответили. Они сказали, что им нужно минимум неделю, чтобы осмотреть наш документ и прислать любой ответ», — говорит министр обороны Рустем Умеров.

О чем заявляют в РФ

Владимир Мединский сообщил, что в ходе переговоров стороны договорились о временном прекращении огня на отдельных участках фронта на 2-3 дня.

«Мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы смогли подобрать командиры трупы своих солдат», — сказал он.

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По словам помощника диктатора Путина, украинская сторона пообещала проработать предложение в ближайшее время.

Мединский подтвердил, что РФ и Украина обменяются тяжелобольными и ранеными по принципу «всех на всех» — от 1000 до 1200 человек, для этого стороны создадут специальные медицинские комиссии для регулярных обменов тяжелоранеными.

РФ односторонне передаст Украине 6000 замороженных военных тел на следующей неделе, но Украина пока не подтверждает эту цифру.

Мединский показал список из 339 депортированных в Россию детей, пообещав рассмотреть каждый случай, но будут возвращать только детей, имеющих в Украине родителей или опекунов. Пока РФ вернула 101 ребенка, Украина — около 20.

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В заключение он заявил, что российская делегация «удовлетворена» итогами переговоров.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами 2 июня в Вильнюсе прокомментировал встречу представителей Украины и РФ в Стамбуле.

Он пояснил, что идея России прекратить огонь, чтобы забрать павших бойцов абсурдна, ведь «прекращение огня» является для того, чтобы убитых не было.

«Они готовы на „сисфайер“ (двустороннее прекращение огня, — Ред.) 2-3 дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что идиоты, потому что, в принципе, сисфайер для того, чтобы не было убитых», — сказал Зеленский.

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Глава государства отметил, что для россиян вопрос прекращения огня не слишком важен. В то же время, он призвал США к сильным шагам, чтобы заставить РФ к миру.

«То есть вы видите настроение. То есть, для них это вопрос просто небольшой паузы войне. Поэтому очень хочется, чтобы наши американские партнеры все же сильными шагами направили пакет санкций в Сенат и чтобы дожали русских до прекращения огня сильными санкциями», — подчеркнул Зеленский.

Следующий раунд переговоров

Договоренности об очередном раунде переговоров еще нет. По словам Умерова , дальнейшие встречи делегации Украины и РФ имеют смысл «только, если они будут готовить встречу на самом высоком уровне».

Глава Минобороны подчеркнул, что Украина давно донесла до россиян свою позицию: война должна завершиться.

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И весь мир нас в этом поддерживает. Всем понятно, какие должны быть первые шаги — это прекращение огня и дальше подготовка встречи лидеров двух стран», — отметил министр.

Встреча Зеленского и Путина

Украина предложила РФ организовать встречу Зеленского и Путина до конца июня. Россия пока не согласилась.

Рустем Умеров сообщил, что Киев ожидает ответа Москвы относительно встречи президентов до 30–31 июня.

В свою очередь Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы организовать переговоры президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, и можно пригласить лидера США Дональда Трампа

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«Мое желание — собрать Путина и Зеленского вместе в Стамбуле или Анкаре. Я бы даже хотел привести туда Трампа», — заявил Эрдоган.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что украинский президент готов встретиться с Путиным в любое время, однако есть препятствие со стороны России — нерешительность главы Кремля.

«Украинский президент готов встретиться с Путиным хотя бы завтра. У нас нет никаких проблем с этим. К сожалению, проблема в другой стороне, и по поводу препятствий нужно их спрашивать», — сказал Тихий.

В свою очередь президент Украины заявил, что готов ко встрече на уровне лидеров, ведь считает, что без этого не будет прекращения огня.

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«Я разговаривал с президентом Турции Эрдоганом и действительно от него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров. Он (Эрдоган — Ред.) президент Америки, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет», — сказал Зеленский на брифинге 2 июня.

Первый раунд переговоров между делегациями Украины и России состоялся 16 мая. Тогда сторонам удалось договориться о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000».

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