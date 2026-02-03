Второй раунд переговоров: с чем украинская делегация едет на встречу в Абу-Даби

В Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры

Украина готовится ко второму раунду трехсторонних переговоров в Абу-Даби, который запланирован на 4-5 февраля.

Несмотря на отсутствие компромиссов на первой встрече в январе, стороны продолжают диалог в формате «Украина-США-Россия», сосредоточившись на гарантиях безопасности и вопросе Донбасса.

Ситуацию существенно осложнил массированный ракетный удар РФ по энергосистеме 3 февраля, из-за чего президент Зеленский уже анонсировал корректировку работы украинской делегации. С чем именно едет Киев на эту встречу и на какие «красные линии» не согласится ни при каких условиях — читайте в материале ТСН.ua.

Кто будет в составе делегации и как будут проходить переговоры в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские чиновники отправились на встречу с представителями США и России в Абу-Даби. Также глава государства раскрыл детали переговоров, и сообщил, кто вошел в состав переговорной группы:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров;

руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов;

заместитель председателя ОП Сергей Кислица;

начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов;

советник Офиса президента Александр Бевз;

глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В Кремле сообщили, что российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков. Также там отметили, что состав переговорщиков будет таким же, как на предыдущих встречах.

«Состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби, которые пройдут 4-5 февраля, останется прежним. Делегацию возглавит начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков», — сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Участие в переговорах также примут спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В свою очередь Рустем Умеров отметил, что переговоры в Абу-Даби будут разделены на два этапа. Сначала состоится двусторонняя встреча с США с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

На ней обсудят гарантии безопасности и Prosperity Package — план восстановления Украины, состоящий из нескольких частей.

Второй этап — трехсторонняя встреча с представителями России, которые имеют мандат на обсуждение военно-политических тем. По результатам этих раундов секретарь СНБО доложит президенту Зеленскому в среду и четверг.

Что будет обсуждаться на переговорах

Вечером 2 февраля Зеленский сообщил, что двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США уже готово. Следующий этап — работа над пакетом документов по экономическому восстановлению.

Президент подчеркнул важность решимости США и отметил, что деэскалация, которая началась в прошлую пятницу, уже укрепляет доверие к переговорам. «Войну надо завершать», — подытожил Зеленский, поблагодарив партнеров за поддержку.

В то же время секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал быстрые результаты по обмену пленными. Также он отметил, что на переговорах будут обсуждаться все критические для населения вопросы

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

Впоследствии, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве Зеленский заявил о готовности Украины поддерживать шаги США по деэскалации. По его словам, что в январе делегация РФ поехала к Путину с позициями Украины и США, а теперь должна вернуться с реакцией и готовностью к компромиссам.

Зеленский будет держать прямую связь с делегацией, чтобы узнать о результатах.

«Они со мной соединятся, услышим: что они (россияне — Ред.) привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона», — подчеркнул глава государства.

Как российская атака повлияет на переговоры в ОАЭ

После массированного удара баллистикой по энергосистеме 3 февраля Владимир Зеленский заявил, что Украина соответствующим образом скорректирует работу своей переговорной команды.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент подчеркнул, что Россия использовала инициативу США по паузе в обстрелах только для накопления ракет, чтобы атаковать в пик морозов.

«Это был целенаправленный удар против энергетики, и рекордное количество баллистики. Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры -20 по Цельсию и ниже (-4 по Фаренгейту и ниже)», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Как отметил глава государства, это окончательно подтверждает, что Москва не воспринимает дипломатию серьезно и стремится лишь к уничтожению Украины. В то же время он заявил, что работа переговорной группы будет скорректирована.

«Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом», — резюмировал Зеленский.

Что требует Россия от Украины

По данным аналитиков Американского института изучения войны (ISW), Россия симулирует готовность к переговорам, чтобы дипломатическим путем получить контроль над всей Донецкой областью. Путин рассматривает «замораживание» линии фронта на юге только как уступку в обмен на полную передачу Донецкой и Луганской областей.

Кремль сознательно отвергает предложения по демилитаризованным зонам, пытаясь навязать свои максималистские требования как «умеренную» позицию.

Кремль / © Associated Press

Эксперты предостерегают, что передача Донбасса станет стратегической ошибкой, поскольку это лишь облегчит РФ подготовку к будущей агрессии. Параллельно Кремль пытается шантажировать США, используя вопрос экономического сотрудничества и стратегических вооружений.

В частности, заявления Лаврова имеют целью склонить администрацию Трампа к уступкам по Украине и устранению Европы от мирного процесса.

«Заявления Лаврова имеют целью использовать перспективы экономических соглашений или переговоров о стратегических вооружениях, чтобы побудить Дональда Трампа уступить требованиям России по Украине, включая требования Кремля относительно того, чтобы Штаты не привлекали Европу к мирному процессу», — констатируют в ISW.

Позиция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина подтвердила свою четкую позицию относительно территориальной целостности и гарантий безопасности во время переговоров с США

Сибига также отметил, что Киев рассматривает возможность создания специальной экономической зоны как один из вариантов выхода из тупиковой ситуации в переговорном процессе с РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Андрей Сибига отметил, что любые решения должны базироваться исключительно на украинском законодательстве и международном праве. Приоритет — соблюдение приемлемой для Киева модальности без уступок в вопросах суверенитета.

Министр отметил, что снижение напряженности возможно лишь при условии встречных усилий обеих сторон. Объясняя переход к термину «специальная зона», он уточнил, что это поиск эффективного механизма для продвижения мира.

В частности, такой статус четко определяет территорию, где будут применяться конкретные экономические рычаги. Также Сибига добавил, что сейчас украинская сторона продолжает отстаивать свои «красные линии», пытаясь найти юридически выверенные механизмы, которые позволят сдвинуть переговоры с мертвой точки без ущерба для национальных интересов.

Какие договоренности между сторонами могут быть достигнуты

Кандидат философских наук, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире «24 Канала» рассказал, что основным вопросом переговоров скорее всего станет восстановление обмена пленными. Он отметил, что несмотря на длительную паузу со стороны РФ, сейчас появились определенные наработки.

Также обсуждаются технические аспекты прекращения огня, однако реального прогресса на фоне российского террора пока не наблюдается.

По его словам, Украина должна продвигать вопрос деоккупации Херсонщины, Запорожья и возвращения контроля над ЗАЭС, Россия вряд ли пойдет на такие территориальные уступки из-за страха Путина перед внутренним недовольством.

«Мы сейчас не находимся на этапе решения территориальных вопросов, контроль над ЗАЭС, вывод российских войск из наших областей, для начала по крайней мере из Херсонской и Запорожской. Об этом очень тихо шепчут, но мы должны продвигать такие вопросы», — подчеркнул политолог.

Городницкий также отметил, что прекращение обстрелов возможно лишь при условии глубокого внутреннего кризиса в Кремле, ведь сейчас диктатор игнорирует даже потенциальные требования собственных элит по завершению войны.

Чего ожидать от второго раунда переговоров в Абу-Даби

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин считает, что Россия системно обстреливает украинскую энергетику, чтобы получить хоть какие-то рычаги влияния на переговорах, поскольку на фронте ситуация для них ухудшилась.

Он отметил, что ранее оккупанты продвигались быстро, однако сейчас Силы обороны адаптировались к их тактике, существенно замедлив темп вражеского наступления.

«Украинские войска адаптируются к тактике врага, и это дает свои результаты. Именно поэтому в контексте активизации переговоров, РФ делает то, что дает им стопроцентные «преимущества» — терроризирует гражданских и уничтожает инфраструктуру», — отметил военный.

Политолог Максим Несвитайлов в эфире «Киев24» отметил, что массированный обстрел со стороны РФ указывает на то, что реальных договоренностей между Вашингтоном и Москвой, вероятно, не существовало.

Эксперт предполагает, что Россия лишь имитировала согласие на просьбу Трампа, а само «перемирие» было лишь маскировкой. Он считает, что из-за этого от будущих раундов переговоров не стоит ждать прорывов.

Переговоры в Абу-Даби, 24 января 2026 года

В свою очередь политолог Вадим Денисенко рассматривает второй этаппереговоров как платформу для проработки второстепенных, но и важных тем.

Он отмечает, что стратегия Вашингтона остается постоянной: сначала договориться по всем пунктам, кроме территориальных, после чего применить одновременное давление на участников конфликта.

По словам политолога, настоящий настрой США стоит оценивать не по заявлениям, а по противодействию российскому теневому флоту — именно блокировка судов покажет реальную готовность Белого дома давить на Москву.

Напомним, 24 января в ОАЭ состоялись трехсторонние переговорыс участием делегаций Украины, России и США. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, во время переговоров был достигнут значительный прогресс. Также он сообщил, что были почти завершены соглашения о гарантиях безопасности и «о процветании Украины».

