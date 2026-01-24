- Дата публикации
Второй раунд переговоров Украины, России и США: журналист Axios назвал дату
Следующая встреча украинской, российской и американской делегаций в Объединенных Арабских Эмиратах может состояться уже через восемь дней.
Второй раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США в столице ОАЭ Абу-Даби состоится в воскресенье, 1 февраля.
Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби, заявил американский чиновник», — написал он в сети Х.
Напомним, 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились первые трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Ранее сообщалось, что следующий раунд может состояться уже на следующей неделе.
Представитель правительства ОАЭ сообщил, что переговоры украинской и российской делегаций включали «прямое взаимодействие» между чиновниками обеих стран.
Президент Украины Владимир Зеленский официально прокомментировал завершение переговоров между Украиной, США и Россией, которые длились два дня в Объединенных Арабских Эмиратах.