Второй раунд переговоров Украины, России и США: журналист Axios назвал дату

Объединенные Арабские Эмираты

Второй раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США в столице ОАЭ Абу-Даби состоится в воскресенье, 1 февраля.

Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби, заявил американский чиновник», — написал он в сети Х.

Напомним, 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились первые трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Ранее сообщалось, что следующий раунд может состояться уже на следующей неделе.

Представитель правительства ОАЭ сообщил, что переговоры украинской и российской делегаций включали «прямое взаимодействие» между чиновниками обеих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский официально прокомментировал завершение переговоров между Украиной, США и Россией, которые длились два дня в Объединенных Арабских Эмиратах.