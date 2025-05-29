Второй раунд переговоров в Стамбуле: кого Кремль отправит в Турцию

Первый раунд переговоров в стамбуле 16 мая / Архивное фото / © Getty Images

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Состав российской делегации на втором раунде прямых переговоров с Украиной в Стамбуле будет прежним.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на слова представительницы МИД России Марии Захаровой в четверг, 29 мая.

В то же время Захарова заявила, что в позиции Украины «нет четкости» по продолжению переговоров с РФ.

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Напомним, первый раунд прямых переговоров между Украиной и Россией прошел в Стамбуле 16 мая. Тогда Путин вместо себя отправил «договариваться» команду переговорщиков в составе своего помощника, двух заместителей министра и чиновника из Генштаба.

Второй раунд переговоров также должен состояться в Стамбуле уже через несколько дней — 2 июня. По мнению журналиста Виталия Портникова, эта встреча скрывает ряд потенциальных опасностей для Украины.