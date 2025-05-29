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Второй раунд переговоров в Стамбуле: кого Кремль отправит в Турцию
В российском МИД сообщили, что состав делегации уже утвержден.
Состав российской делегации на втором раунде прямых переговоров с Украиной в Стамбуле будет прежним.
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на слова представительницы МИД России Марии Захаровой в четверг, 29 мая.
В то же время Захарова заявила, что в позиции Украины «нет четкости» по продолжению переговоров с РФ.
Напомним, первый раунд прямых переговоров между Украиной и Россией прошел в Стамбуле 16 мая. Тогда Путин вместо себя отправил «договариваться» команду переговорщиков в составе своего помощника, двух заместителей министра и чиновника из Генштаба.
Второй раунд переговоров также должен состояться в Стамбуле уже через несколько дней — 2 июня. По мнению журналиста Виталия Портникова, эта встреча скрывает ряд потенциальных опасностей для Украины.