Второй раунд переговоров в Стамбуле "не должен быть пустым": Зеленский о разговоре с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером пятницы, 30 мая, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Зеленского, разговор был хорошим и «очень содержательным».

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства», — написал Зеленский.

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Президент добавил, что в ходе беседы обсуждали результаты первого раунда прямых переговоров с россиянами в Стамбуле. Важным, но единственным достижением этой встречи стал обширный обмен пленными.

«Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей», — подчеркнул президент, наметив ближайшую главную цель дальнейших мирных переговоров.

Он также сообщил, что обсудил с Эрдоганом условия, на которых Украина примет участие в возможном втором раунде в Стамбуле.

«Одинаково видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Обсуждали также возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов. Отдельно говорили также об участии Турции в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Благодарю за шаги и идеи, которые могут принести необходимый результат», — отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, журналист Виталий Портников считает встречу Зеленского и Путина маловероятной. По его словам, Кремль избегает такой встречи, ведь официально не признает легитимность Зеленского и заявляет, что его полномочия давно исчерпаны.