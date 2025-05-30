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Второй раунд переговоров в Стамбуле "не должен быть пустым": Зеленский о разговоре с Эрдоганом
Президенты Украины и Турции обсудили, чего ожидать от возможной встречи с россиянами на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером пятницы, 30 мая, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Зеленского, разговор был хорошим и «очень содержательным».
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Только что у меня был хороший и очень содержательный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил его лично и всю Турцию за принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашего государства», — написал Зеленский.
Президент добавил, что в ходе беседы обсуждали результаты первого раунда прямых переговоров с россиянами в Стамбуле. Важным, но единственным достижением этой встречи стал обширный обмен пленными.
«Должно быть прекращение огня для дальнейшего движения к миру. Надо остановить убийства людей», — подчеркнул президент, наметив ближайшую главную цель дальнейших мирных переговоров.
Он также сообщил, что обсудил с Эрдоганом условия, на которых Украина примет участие в возможном втором раунде в Стамбуле.
«Одинаково видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Обсуждали также возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов. Отдельно говорили также об участии Турции в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Благодарю за шаги и идеи, которые могут принести необходимый результат», — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, журналист Виталий Портников считает встречу Зеленского и Путина маловероятной. По его словам, Кремль избегает такой встречи, ведь официально не признает легитимность Зеленского и заявляет, что его полномочия давно исчерпаны.