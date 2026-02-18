Второй раунд переговоров в Женеве: стало известно время начала

Переговоры в Женеве / © Associated Press

В Женеве 18 февраля состоится второй раунд трехсторонних переговоров по завершению войны в Украине с участием Киева, России и США. Делегации встретятся в первой половине дня.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Диана Давитян.

По словам Давитян, второй раунд переговоров в Женеве запланирован на первую половину дня 18 февраля.

Переговоры в Женеве 17 февраля — какой результат

Напомним, 17 февраля в Женеве делегации Украины, США и России провели переговоры по практическим аспектам будущих решений в контексте войны. Глава украинской группы, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что после совместной встречи работа продолжилась в узких группах, сосредоточенных на конкретных механизмах, а не декларациях. Он поблагодарил США за конструктивное посредничество. Результаты первого этапа обсуждений доложили президенту Владимиру Зеленскому, а 18 февраля консультации профильных групп возобновятся.

Умеров также сообщил, что обсудил с представителями США и ряда европейских стран итоги переговоров, синхронизировав общие подходы и координацию дальнейших действий. Чиновник отметил важность единого видения и общей ответственности за результат, подытожив готовность к продолжению работы.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о «значительном прогрессе" после переговоров 17 февраля. Он отметил, что усилия президента Дональда Трампа позволили сблизить стороны для прекращения войны. По словам Уиткоффа, делегации согласились передать наработки своим лидерам и продолжить работу над достижением мирного соглашения.