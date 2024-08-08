Второй саммит мира: когда состоится и станет ли началом переговоров с Россией — Ермак

На втором саммите мира возможно участие представителя России для передачи согласованного совместного плана реализации украинской "формулы мира".

Второй саммит мира состоится только тогда, когда будет готов общий план реализации каждого из 10-ти пунктов украинской "формулы мира". На нем возможно присутствие представителя России, которому будет вручен этот план в присутствии поддерживающих его стран.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Европейской правде".

Когда состоится второй саммит

По его словам, 10 рабочих групп на уровне послов и экспертов уже наработали реализацию каждого из этих пунктов.

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“Поставлена задача работать над организацией тематических конференций, которые зафиксировали бы наработки рабочих групп на более высоком уровне, чтобы составить этот общий план. Мы не хотим, чтобы эта работа продолжалась месяцы, хотим сделать ее достаточно быстро. Я предполагаю, что в ближайшее время первые конференции будут проходить”, — сказал Ермак.

При этом он не стал уточнять, состоится ли второй саммит в этом году.

“Посмотрим. Мы хотим, но есть условия, без которых этот второй саммит не может состояться. Над ними мы сегодня работаем. Как только эти условия будут выполнены, тогда мы можем говорить о сроке и месте второго саммита”, — сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что не нужно ассоциировать саммиты мира с чемпионатом мира, где встреча советников — это отборочные игры, первый саммит — полуфинал, а второй саммит — финал, которым все завершается.

Будет ли присутствовать Россия

Андрей Ермак отметил, что в следующем, втором саммите мира возможно участие представителя России, которому Украина и другие участники саммита передадут согласованный совместный план по реализации каждого из 10 пунктов "формулы мира".

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"Такая возможность существует. Но это не значит, что второй саммит будет каким-нибудь началом переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь. Мы хотим, чтобы встреча, на которой можно передать этот план, проходила не в рамках Украина — Россия, а при участии всех тех ответственных стран, которые поддержали наш план и находятся за столом”, — сказал глава ОП.

О возможном присутствии российского президента Владимира Путина как представителя РФ, с которым готова встретиться Украина, Андрей Ермак не дал четкого ответа.

"Путин во многие страны не может приехать", — заметил он, имея в виду ордер МУС в Гааге на его арест.

В конце концов, он сказал, что этот ответ должен дать не он, а решение СНБО.

Напомним, во время визита в Китай министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его встречи с главой МИД КНР Ван И со стороны китайских дипломатов не было попыток склонить Украину к "мирным переговорам" с государством-агрессором.

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