Вторжение на территорию суверенного государства будет рассматриваться как нарушение международного права – генсек ООН

Вторжение на территорию суверенного государства будет рассматриваться как нарушение международного права – генсек ООН

Все большее число стран осознает, что речь идет о последствиях для всей системы ООН и глобальной безопасности.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица провел переговоры с Генеральным секретарем Организации Антониу Гутеррешем, на которых стороны подняли вопросы предотвращения дальнейшей российской агрессии против Украины и деэскалации напряженности.

Об этом сообщает Укринформ.

Генсек ООН подчеркнул, что любое вторжение на территорию суверенного государства, независимо от его масштабов, будет рассматриваться как нарушение международного права.

Интенсивная diplomacy в Нью- Йорке и @UN в подходе к де-escalate по Украине is underway. День Amb. @SergiyKyslytsya & Secretary-General @antonioguterres может отреагировать на то, что в любое время убеждение является вне int. правом и дискуссией как SG's good offices could help with de-escalation pic.twitter.com/YBTuoA1v9V — UKR Mission to UN (@UKRinUN) January 24, 2022

"Мы также говорили о важности роли института Генерального секретаря ООН, — сказал постпред. – Все большее количество стран осознает, что сейчас речь идет не об уяснении отношений между Россией и США, а о последствиях для всей системы ООН и глобальной безопасности".

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Гутерреш также подтвердил, что открыт для предоставления "хороших услуг" для деэскалации напряженности.

Хорошие услуги, объяснил Кислица, это не только посредничество между двумя или несколькими странами.

"Если мы созовем заседание Совбеза на украинскую тему, то генсек или его заместитель по политическим вопросам должны ввести членов Совбеза в курс дела, рассказать, что происходит. В этом смысле роль генсека тоже очень важна", — резюмировал постпред.

Напомним, что ранее сообщалось, что США устроят "громкие публичные разборки" с Россией в Совбезе ООН в случае вторжения российских войск в Украину.

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