Вторжение РФ в Украину имело бы наиболее серьезные последствия для мира со времен Второй мировой - Байден

Вторжение РФ в Украину имело бы наиболее серьезные последствия для мира со времен Второй мировой - Байден

Байден убежден, что президент РФ Владимир Путин не хочет войны.

Президент США Джо Байден считает, что вторжение России в Украину имело бы наиболее серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны.

Об этом он заявил во время брифинга для журналистов.

Байден убежден, что президент РФ Владимир Путин не хочет войны.

В то же время США не намерены сокращать свое военное присутствие в Европе, заявил Байден. В ответ на агрессию РФ будут усилены союзники по НАТО на восточном фланге и увеличена поддержка Украины.

Американский президент заявил, что отправил Украине современную технику и оборонное оборудование на сумму свыше 600 миллионов долларов. Он добавил, что такая оборонная поддержка существенно повысит стоимость для России в плане физических потерь при вторжении в Украину.

А серьезные санкции против России могут негативно сказаться на экономике, заявил глава Белого дома.

Из-за этого РФ, по словам Байдена, имеет выбор: либо деэскалация и дипломатия, либо конфронтация и последствия.

Ранее Байден предупредил РФ о последствиях агрессии.

Напомним, что Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. На брифинге с Кулебой Блинкен призвал политических лидеров Украины отложить разногласия ради национальных интересов.

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