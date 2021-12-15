"Вторжение РФ в Украину станет катастрофой для мира": Джонсон снова пригрозил Кремлю санкциями

"Вторжение РФ в Украину станет катастрофой для мира": Джонсон снова пригрозил Кремлю санкциями

Джонсон пообещал, что "если Москва будет настолько безумной, чтобы решиться на вторжение в Украину", против РФ введут "чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира.

Об этом он сказал во время выступления в Палате общин британского парламента, пишет Express.

Джонсон пообещал, что "если Россия будет настолько сумасшедшей и безумной, чтобы решиться на вторжение в Украину", Британия, G7 и мировое сообщество в целом введут "чрезвычайно жесткий пакет экономических санкций".

"Я сказал президенту Путину, что любое подобное действие было бы катастрофическим не только для России и Украины, но и для всего мира", — отметил британский премьер.

Также он добавил, что "неизбежно будет наращивание сил НАТО в периферийных регионах".

"Мы видим, что российские силы сосредоточены на украинской границе, Россия также продолжает кибератаки, попытки убийств, использует газ как политическое оружие, удерживает незаконную территорию в Крыму, запугивает Запад и вмешивается в западные выборы", — говорит Джонсон.

Политик подчеркнул, что Путин ведет гибридную войну против Запада.

Ранее Борис Джонсон предостерег Россию от "военного авантюризма" в Украине, заявив, что вторжение России в Украину станет "трагической ошибкой" для Кремля.

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