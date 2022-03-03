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Вторжение РФ в Украину является личным оскорблением для Нью-Йорка — губернатор штата с крупнейшей украинской диаспорой

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Вторжение РФ в Украину является личным оскорблением для Нью-Йорка — губернатор штата с крупнейшей украинской диаспорой

Associated Press

По словам губернатора, она приказала всем учреждениям штата блокировать имеющиеся в их распоряжении государственные средства России, а также запретила вести экономические отношения с Россией.

Вторжение России в Украину – это личное оскорбление для Нью-Йорка, где проживает самая большая община украинцев в США.

Об этом сказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул, пишет Укринформ.

Она отметила, что штат активно поддерживает Украину в борьбе с захватчиками.

"От имени 20 миллионов жителей штата Нью-Йорк я здесь, чтобы с решимостью в сердце сказать, что мы противостоим этой тирании. Для нас это личное. В Нью-Йорке проживает самая большая украинская община во всех Соединенных Штатах, и я горжусь тем, что представляю всех вас", – сказала она.

По словам губернатора, она приказала всем учреждениям штата блокировать имеющиеся в их распоряжении государственные средства России, а также запретила вести экономические отношения с Россией.

Губернатор убеждена, что путинские войска будут изгнаны из Украины и Россия пожалеет о том дне, когда у нее хватило наглости бросить вызов народу этой великой страны. "У украинцев есть союзники в каждом уголке планеты", – добавила чиновник.

"Нью-Йорк с вами… Мы вместе, чтобы открыть объятия нашей Статуи Свободы всем украинцам… поскольку мы будем работать над восстановлением страны после изгнания россиян, потому что будет именно так", — сказала Гокул.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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