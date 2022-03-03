Вторжение РФ в Украину является личным оскорблением для Нью-Йорка — губернатор штата с крупнейшей украинской диаспорой

Вторжение РФ в Украину является личным оскорблением для Нью-Йорка — губернатор штата с крупнейшей украинской диаспорой

По словам губернатора, она приказала всем учреждениям штата блокировать имеющиеся в их распоряжении государственные средства России, а также запретила вести экономические отношения с Россией.

Вторжение России в Украину – это личное оскорбление для Нью-Йорка, где проживает самая большая община украинцев в США.

Об этом сказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул, пишет Укринформ.

Она отметила, что штат активно поддерживает Украину в борьбе с захватчиками.

"От имени 20 миллионов жителей штата Нью-Йорк я здесь, чтобы с решимостью в сердце сказать, что мы противостоим этой тирании. Для нас это личное. В Нью-Йорке проживает самая большая украинская община во всех Соединенных Штатах, и я горжусь тем, что представляю всех вас", – сказала она.

По словам губернатора, она приказала всем учреждениям штата блокировать имеющиеся в их распоряжении государственные средства России, а также запретила вести экономические отношения с Россией.

Губернатор убеждена, что путинские войска будут изгнаны из Украины и Россия пожалеет о том дне, когда у нее хватило наглости бросить вызов народу этой великой страны. "У украинцев есть союзники в каждом уголке планеты", – добавила чиновник.

"Нью-Йорк с вами… Мы вместе, чтобы открыть объятия нашей Статуи Свободы всем украинцам… поскольку мы будем работать над восстановлением страны после изгнания россиян, потому что будет именно так", — сказала Гокул.