Вторжение РФ в Украину является личным оскорблением для Нью-Йорка — губернатор штата с крупнейшей украинской диаспорой

По словам губернатора, она приказала всем учреждениям штата блокировать имеющиеся в их распоряжении государственные средства России, а также запретила вести экономические отношения с Россией.
Вторжение России в Украину – это личное оскорбление для Нью-Йорка, где проживает самая большая община украинцев в США.
Об этом сказала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул, пишет Укринформ.
Она отметила, что штат активно поддерживает Украину в борьбе с захватчиками.
"От имени 20 миллионов жителей штата Нью-Йорк я здесь, чтобы с решимостью в сердце сказать, что мы противостоим этой тирании. Для нас это личное. В Нью-Йорке проживает самая большая украинская община во всех Соединенных Штатах, и я горжусь тем, что представляю всех вас", – сказала она.
По словам губернатора, она приказала всем учреждениям штата блокировать имеющиеся в их распоряжении государственные средства России, а также запретила вести экономические отношения с Россией.
Губернатор убеждена, что путинские войска будут изгнаны из Украины и Россия пожалеет о том дне, когда у нее хватило наглости бросить вызов народу этой великой страны. "У украинцев есть союзники в каждом уголке планеты", – добавила чиновник.
"Нью-Йорк с вами… Мы вместе, чтобы открыть объятия нашей Статуи Свободы всем украинцам… поскольку мы будем работать над восстановлением страны после изгнания россиян, потому что будет именно так", — сказала Гокул.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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