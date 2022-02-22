Эти вещи следует выполнять, чтобы противостоять агрессии со стороны России.

Есть три вещи, которые зависят от Украины, и которые нужно выполнить, чтобы противостоять агрессии со стороны России.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске (2015-2016, 2019) Роман Бессмертный в ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" в эфире 1+1 22 февраля.

"Первое — это военное давление и осуществление операций, и они могут быть на линии фронта, на границе российско-украинской, на границе с Беларусью, на границе с Приднестровьем. Потому что все эти пункты на сегодняшний день заведены на военные действия. Второе направлени. — это диверсионная деятельность, которая проявлялась очень часто на протяжении этих трех лет, и третья — это информация. каких-либо других переговоров. Вот бросают информацию, и мы по теме оккупации переходим на любую другую тему. На тему "аншлюс", на тему, что Украина готова к другим переговорам", — сказал Бессмертный.

Напомним, 21 февраля в присутствии главарей боевиков президент России Владимир подписал указы о признании "независимости" "ЛДНР".

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