Вторжение России в Украину выглядит очень вероятным – Трасс после встречи со Столтенбергом

Великобритания с союзниками усиливают подготовку к худшему сценарию.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вероятность вторжения России в Украину и начало подготовки к реакции на такой сценарий.
Об этом министерша сообщила в понедельник, 21 февраля.
"Необходимо продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит очень вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к худшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой", – говорится в сообщении Трасс.
Напомним, глава МИД Британии также предостерегла, что президент РФ Владимир Путин продолжит войну с соседними странами, в том числе со странами Балтии, если ему разрешат вторгнуться в Украину.
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