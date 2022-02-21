Вторжение России в Украину выглядит очень вероятным – Трасс после встречи со Столтенбергом

Вторжение России в Украину выглядит очень вероятным – Трасс после встречи со Столтенбергом

Великобритания с союзниками усиливают подготовку к худшему сценарию.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили вероятность вторжения России в Украину и начало подготовки к реакции на такой сценарий.

Об этом министерша сообщила в понедельник, 21 февраля.

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"Необходимо продолжать дипломатию, но вторжение России в Украину выглядит очень вероятным. Великобритания и союзники усиливают подготовку к худшему сценарию. Мы должны сделать цену для России невыносимо высокой", – говорится в сообщении Трасс.

Напомним, глава МИД Британии также предостерегла, что президент РФ Владимир Путин продолжит войну с соседними странами, в том числе со странами Балтии, если ему разрешат вторгнуться в Украину.

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