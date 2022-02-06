Вторжение "в любой день" и аннексия Донбасса: советник Байдена рассказал о вероятных планах России

Вторжение "в любой день" и аннексия Донбасса: советник Байдена рассказал о вероятных планах России

Он не исключает, что РФ решится напасть на Украину еще до завершения Олимпиады в Пекине.

Россия может аннексировать украинский Донбасс. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалам NBC и Fox News.

Салливан считает, что Россия может вторгнуться на Украину "в любой день".

"Мы находимся в точке, когда что-то может случиться. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день. Это может произойти через пару недель, или Россия может выбрать дипломатический путь", — отметил советник Байдена.

Он не исключает, что РФ решится напасть на Украину еще до завершения Олимпиады в Пекине (закрытие Олимпиады — 20 февраля). По словам Салливана, Кремль может решиться на полномасштабное вторжение в Украину или организовать кибератаки.

"Действия России могут принимать различные формы, включая аннексию Донбасса или полномасштабное вторжение в Украину. Также они могут предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки и политическую дестабилизацию", — заявил Салливан.

Ранее Джейк Салливан заявил, что новые санкции против России могут затронуть и Китай.

Читайте также: