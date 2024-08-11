Украинские войска используются для рискованного контрудара по Путину. Это контрнаступление уже поразило мир — и на нем везде отпечатки пальцев президента Украины.

Об этом пишет The Times.

Вторжение Украины на территорию России в Курской области на прошлой неделе застало Москву врасплох. Это также внезапно застало западных поклонников Киева, даже в Вашингтоне.

Когда это началось во вторник, это выглядело как демонстрация громкой военной бравады одного из антипутинских ополченцев. В четверг стало ясно, что Киев сам пытается нанести стратегический контрудар России.

"Повсюду личные отпечатки пальцев президента Зеленского. В Киеве много месяцев было секретом, что президент оказывал давление на свое военное руководство, чтобы оно начало летнее наступление", — пишет издание.

"Учитывая проблемы с рабочей силой и ресурсами в Украине, они затруднились. Но Зеленский отчаянно пытается изменить нарратив о том, что Украина проигрывает войну", — добавляет СМИ.

Отмечается, что выделенные на данную операцию силы ВСУ составляют от 6000 до 10000 военных.

"Военное руководство готово рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы добиться чего-то в этом направлении", — пишет The Times.

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Напомним, наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны, которую развязала Россия.

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