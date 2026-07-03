- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 796
- Время на прочтение
- 2 мин
Втянет ли Путин Беларусь в войну: дипломат сделал тревожное заявление после визита Лукашенко в Китай
Владимир Огрызко объяснил, может ли Беларусь вступить в войну против Украины после визита Лукашенко в Китай и почему Си Цзиньпину выгодно затягивание войны.
Визит Александра Лукашенко в Китай не помешает втянуть Беларусь в войну против Украины. Лидера Китая Си Цзиньпина устраивает затягивание войны, тогда как Лукашенко и Путин остро нуждаются в помощи Пекина — без нее они обречены на тотальное поражение.
Об этом в комментарии для LIGA.net сообщил руководитель Центра исследования России, министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко.
Встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина прошла 29 июня. Этот визит прошел через три дня после переговоров Лукашенко с Владимиром Путиным и на фоне предупреждений со стороны Киева о том, что Россия может вовлечь Беларусь в непосредственные боевые действия.
По оценке дипломата, Китай не заинтересован в изменении российско-украинской войны, поскольку Пекин получает экономическую выгоду от ослабления России.
«Китай — страна, которая просто так ничего не делает. Си хочет чего-то от Москвы и Минска. Он доволен затягиванием войны, потому что пользуется российской экономикой, ее слабостью. Может диктовать Путину цену нефти и газа, продавать китайские товары. Он не хочет ничего менять, его все устраивает. Это нужно, чтобы россияне окончательно не проиграли и не выиграли. Но это не устраивает Путина и Лукашенко», — рассказал Огрызко.
Эксминистр отметил, что для Лукашенко сценарий вступления в войну против Украины трагичен, равно как и для Путина — попытки втянуть в противостояние Минск. Несмотря на это, результаты тайных переговоров о возможной помощи Китаю остаются неизвестными.
«Какой помощи и удалось ли убедить Си — не знаем, потому что все разговоры тайны. Узнаем со временем практические действия», — пояснил бывший министр.
На встрече Си Цзиньпин заявил, что поддерживает суверенитет Беларуси, а Лукашенко пообещал и дальше делиться с Пекином информацией о ситуации в регионе. Владимир Огрызко назвал эти слова банальными и добавил, что Украина ничем не угрожает Беларуси — угроза Минску может исходить только от России.
По мнению руководителя Центра исследования России, Путин полностью контролирует Лукашенко и Беларусь, поэтому их следует воспринимать как две части одного целого. Дипломат подытожил, что Китай живет за счет торговли, и хотя война ему не нужна, Си Цзиньпин стремится «максимально воспользоваться российской слабостью», превращая Россию в сырьевой придаток Пекина.
Напомним, в России на самом высоком уровне одобрили тайную военную обучение в Китае. В прошлом году скрытые учения русских военных в Китае утверждал лично министр обороны Андрей Белоусов.
Ранее мы писали, что Китай не спешит добиваться окончания войны России против Украины, поскольку получает от нее геополитические преимущества, заявил политолог Владимир Горбач.