Вучич намекнул, что Сербия может разорвать отношения с РФ — Politico

Белград ждет сложный выбор в будущем.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о наступлении времени переосмысления государственной политики. Он намекнул, что его страна может ввести санкции против России и разорвать с ней отношения.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на комментарий сербского лидера.
На вопрос журналиста, настал ли момент для перемен в Сербии, Вучич ответил лаконично.
"Вы получите от меня одно предложение. Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы сами. Но я думаю, вы меня понимаете", – заявил он.
Президент добавил, что Белграду предстоит сделать сложный выбор в будущем.
Ранее мы сообщали, что Вучич пообещал привлечь к ответственности сербов, которые воевали против Украины на стороне российского ЧВК "Вагнер", после их возвращения на родину.
Читайте также: