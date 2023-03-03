Вучич намекнул, что Сербия может разорвать отношения с РФ — Politico

Президент Сербии Александр Вучич заявил о наступлении времени переосмысления государственной политики. Он намекнул, что его страна может ввести санкции против России и разорвать с ней отношения.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на комментарий сербского лидера.

На вопрос журналиста, настал ли момент для перемен в Сербии, Вучич ответил лаконично.

"Вы получите от меня одно предложение. Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы сами. Но я думаю, вы меня понимаете", – заявил он.

Также читайте Участвовали в антивластном протесте: в Сербии задержали пятерых активистов

Президент добавил, что Белграду предстоит сделать сложный выбор в будущем.

Ранее мы сообщали, что Вучич пообещал привлечь к ответственности сербов, которые воевали против Украины на стороне российского ЧВК "Вагнер", после их возвращения на родину.

Дестабилизация в Молдове: Сербия требует доказательств причастности своих граждан