Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вучич намекнул, что Сербия может разорвать отношения с РФ — Politico

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
26
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вучич намекнул, что Сербия может разорвать отношения с РФ — Politico

Фото: Associated Press

Белград ждет сложный выбор в будущем.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о наступлении времени переосмысления государственной политики. Он намекнул, что его страна может ввести санкции против России и разорвать с ней отношения.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на комментарий сербского лидера.

На вопрос журналиста, настал ли момент для перемен в Сербии, Вучич ответил лаконично.

"Вы получите от меня одно предложение. Сербия останется на своем пути в ЕС. Ладно, делайте выводы сами. Но я думаю, вы меня понимаете", – заявил он.

Президент добавил, что Белграду предстоит сделать сложный выбор в будущем.

Ранее мы сообщали, что Вучич пообещал привлечь к ответственности сербов, которые воевали против Украины на стороне российского ЧВК "Вагнер", после их возвращения на родину.

Дестабилизация в Молдове: Сербия требует доказательств причастности своих граждан

Дестабилизация в Молдове: Сербия требует доказательств причастности своих граждан

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
26
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация