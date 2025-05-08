Вучич посетил Москву, несмотря на предостережение ЕС: что он сказал на Красной площади

Президент Сербии Александр Вучич / © Getty Images

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Президент Сербии Александр Вучич все-таки долетел до Москвы и записал видео на Красной площади.

В своей речи, обнародованной «Новости.Live», Вучич заявил, что Сербия самостоятельно принимает свои решения, намекнув на руководство ЕС, которое ранее предостерегло сербского лидера от такого визита.

«Ну, вот здесь на Красной площади перед храмом Василия блаженного я уже больше четырех лет не был в Москве. Сегодня я ехал, кажется дольше, как сказал мой друг Милан Кнежевич, чем когда-то Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялту, но такие времена в мире. Я горжусь тем, что Сербия самостоятельно и независимо принимает свои решения, гордясь антифашистской борьбой сербского народа. Мы никогда не должны забывать и не допускать пересмотра этой истории. Также у нас здесь много интересов, много дел для граждан Сербии», — сказал он.

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Вучич подчеркнул, что, прежде всего, делает это для Сербии.

«Если бы я не приехал, сказали бы, что я предал Сербию, а когда приехал, скажут, что мы бросили европейский путь. Ничего из этого неправда. Но тем людям, которые всегда проявляли любовь, верны своей родине и уважают мою работу, хочу сказать большое спасибо», — отметил он.

Президент Сербии добавил, что в Москве, как и в любом другом городе мира, он будет бороться за Сербию.

Словацкий премьер Роберт Фицо и президент Сербии будут единственными гостями из Европы на празднованиях в Москве.

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Напомним, Путин 9 мая планирует в Москве провести парад ко Дню победы во Второй мировой войне. На мероприятие он пригласил ряд мировых лидеров, однако согласились посетить Россию единицы.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранным делегациям, поскольку «мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты». Речь идет о каких-то поджогах или взрывах, добавил президент, в которых Москва обвинит Украину. Зеленский не рекомендует мировым лидерам посещать этот парад.