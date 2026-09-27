Вучич ушел в отставку ради борьбы за кресло премьера: что происходит в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич / © Associated Press

Реклама

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 27 сентября, объявил об отставке за несколько месяцев до истечения своего второго президентского срока. Он намерен принять участие в досрочных парламентских выборах и претендовать на должность премьер-министра.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Реклама

Вучич стал президентом Сербии 31 мая 2017, а в апреле 2022-го его переизбрали на второй срок. Второй срок его полномочий должен был завершиться в середине 2027 года. В то же время Конституция Сербии запрещает одному человеку занимать должность главы государства более двух сроков.

Реклама

О предстоящей отставке Вучич впервые объявил еще в августе 2025 года. Однако тогда он не связывал решение покинуть президентский пост с планами побороться за кресло премьер-министра.

Вучич хочет стать премьером

В начале сентября Вучич объявил о роспуске Народной скупщины — однопалатного парламента Сербии — и назначении досрочных выборов на 25 октября. Главный комитет правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) подтвердил, что лидером списка Объединенная Сербия будет Вучич. В случае победы, он станет кандидатом на должность премьер-министра.

Перед отставкой Вучич заявил, что намерен участвовать в избирательной кампании уже не как президент, а кандидат на будущий пост главы правительства. Как сообщает Bloomberg Adria, после отставки Вучич передаст полномочия главе Народной скупщины Ани Брнабыч.

Брнабыч будет временно исполнять обязанности президента Сербии. В то же время в стране должны пройти президентские выборы, поскольку Вучич досрочно покинул свой пост.

Реклама

Масштабные протесты в Сербии

Отставка Вучича проходит на фоне масштабных протестов в Сербии, которые продолжаются после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде. Трагедия произошла 1 ноября 2024 года, в результате нее погибли 16 человек.

Одним из главных требований протестующих было установление ответственных за трагедию и обнародование документации по реконструкции вокзала. Впоследствии студенческие протесты переросли в более широкое движение с требованиями политических изменений в стране.

Демонстранты также обвиняли Вучича и его окружение в коррупции, связях с организованной преступностью, применении насилия против политических оппонентов и давлении на свободу слова. Власти Сербии эти обвинения отрицали.

Как пишет N1, студенческое движение уже перешло от протестов к подготовке к досрочным парламентским выборам. В частности, один из первых предвыборных митингов состоялся именно в Новом Саде, где в ноябре 2024 года обрушился навес вокзала.

Реклама

В преддверии выборов студенты также заявляли о намерении сформировать собственный избирательный список. Таким образом, парламентские выборы 25 октября должны стать важной частью продолжающегося в Сербии политического противостояния с начала массовых протестов.

Что будет после отставки Вучича

После досрочного прекращения полномочий президента его обязанности будет временно исполнять председатель Народной скупщины Ана Брнабич. Согласно Конституции Сербии, в случае досрочного прекращения полномочий президента глава парламента берет на себя функции главы государства.

В то же время Вучич не покидает политику. По информации N1, на досрочных парламентских выборах 25 октября он возглавит список «Объединенной Сербии» от SNS и в случае победы будет претендовать на должность премьер-министра. Перед отставкой сербский лидер также заявил о возможных помилованиях и прекращении уголовных производств по части людей, связанных с событиями последних полутора лет.

Итак, после отставки Сербия Вучича входит в новый этап политического противостояния: 25 октября страна проведет досрочные парламентские выборы, а впоследствии должна состояться и президентская кампания. Сам Вучич остается одним из ключевых участников политического процесса, но уже не как глава государства, а как кандидат на должность премьер-министра.

Внезапные отставки политиков в мире — последние новости

Отставка Вучича не единственный случай, когда глава государства или правительства неожиданно покидает пост на фоне политических перемен. В июле 2026 года премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну внезапно подал в отставку, объяснив решение тем, что больше не может выполнять свою роль в соответствии с собственными принципами. При этом он не заявлял о выходе из политики или борьбе за другую должность.

Еще одна громкая отставка произошла в Великобритании. В июне премьер Кир Стармер объявил об отставке на фоне внутрипартийного давления. Он заявил, что услышал позицию парламентской фракции Лейбористской партии по отношению к своему будущему как ее лидеру и принимает это решение, но должен оставаться премьер-министром до избрания следующего главы партии.

В редких случаях отставка становится не завершением политической карьеры, а формальным шагом перед новым этапом. Так произошло в Армении: Никол Пашинян подал в отставку в августе перед началом работы новоизбранного парламента, после чего его партия одержала победу на выборах, и он снова возглавил правительство.

Новости партнеров

Новости партнеров