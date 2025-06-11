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Вучич в Одессе отказался подписать антироссийскую декларацию
Президент Сербии заявил, что не подписывал декларацию саммита Украина-Юго-Восточная Европа в Одессе и этим не предал Россию.
Президент Сербии Александар Вучич не подписал совместную декларацию саммита «Украина-Юго-Восточная Европа», где осуждена российская агрессия с призывом к новым санкциям против РФ.
Об этом говорится в сообщении Associated Press.
«Президент Сербии, дружественный в Россию, в среду совершил неожиданный визит в Украину для участия в саммите, посвященном усилению европейской поддержки борьбы Киева против российской агрессии, но отказался подписать совместную декларацию, призывающую к ужесточению санкций против Москвы», — говорится в сообщении.
Вучич объяснил, что на него никто «не давил», чтобы он подписал эту декларацию. Он добавил, что не сделал этого, потому что в тексте есть требование наложить санкции на Россию.
Также президент Сербии заявил, что своим визитом в Одессу не предал Россию, как утверждают некоторые сербские СМИ, и, по его словам, «опять единственный, кто не принял декларацию» саммита в Одессе.
В тексте декларации — осуждение агрессии РФ против Украины, призыв к новым санкциям и полному выводу российских войск, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО и создание специального трибунала по расследованию преступлений РФ. Сербия — единственная страна из участников саммита, которая этот документ не подписала.
Действительно, как свидетельствует декларация, опубликованная на сайте Офиса президента Украины, Вучич — единственный участник саммита, который ее не подписал.
Вучич добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.
Напомним, 11 июня состоялся первый визит президента Сербии Александара Вучича в Украину с момента его вступления в должность более десяти лет назад. Он посетил саммит в Одессе.
Учитель также заявил, что Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона. По его словам, такую помощь Сербия предлагает для того, чтобы «четко продемонстрировать украинцам поддержку».
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