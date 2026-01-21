Вучич заявил, что мир вошел в эпоху без правил: «Этот год будет хуже, чем прошлый»

Учитель / © Associated Press

Реклама

Президент Сербии Александар Вучич выступил с резкой оценкой глобальной ситуации безопасности, заявив, что мир все больше напоминает «пространство без правил и регуляций».

По его словам, ныне международные отношения строятся по принципу силы, где «большая рыба ест меньше», и это уже даже не пытается скрывать.

Он также отметил, что страны оказались перед выбором: либо присоединяться к «новым империям», либо пытаться сохранить суверенитет и независимость.

Реклама

Отдельно президент Сербии подчеркнул, что сейчас в мире "никогда не было так мало мира", как сейчас. Он назвал прошлый год худшим со времен Второй мировой войны, учитывая масштабы войн, а также спрогнозировал дальнейшее ухудшение ситуации: «Этот год будет хуже, следующий — еще хуже».

По его словам, все меньше государств ориентируются на многосторонние форматы сотрудничества, приоритетом же становится исключительно национальный интерес.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что Евросоюз может заключить с Сербией долгосрочный контракт на закупку боеприпасов, которые затем могут передать Украине для защиты от российской агрессии .

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем .