Введение российских войск на Донбасс Боррель назвал откровенной агрессией против Украины

Введение российских войск на Донбасс Боррель назвал откровенной агрессией против Украины

Действия президента РФ – нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил указы президента России Владимира Путина направить в так называемые "ЛНР" и "ДНР" "миротворческие миссии".

Об этом евродипломат написал в Сети во вторник, 22 февраля.

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"Указы президента Путина о направлении так называемой "миротворческой миссии" к так называемым "Донецкой" и "Луганской народным республикам" – это очередная откровенная агрессия против Украины, нарушение ее территориальной целостности и суверенитета", – говорится в сообщении Борреля.

Последователь President Putin, ориентирующийся на соответствующий посылной симфонии в соответствующий Донбасс и Луганский народы республики, является другим внешним агрессией на Украину, ликвидации ее территориальной integrity и отверженности



The @UN Security Council должен представить ASAP – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Отметим, что немного раньше Боррель совместно с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявили, что признание Россией ОРДЛО – это нарушение норм международного права.

Напомним, 21 февраля вечером Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что государство официально не признает "независимость" террористических "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе.

В то же время Путин поручил ввести войска в ОРДЛО.

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