Ввод войск страны НАТО в Украину: СМИ рассказали, как это повлияет на Альянс

Депутат нижней палаты парламента Германии Беатрикс фон Шторх обратилась к исследовательской службе Бундестага с просьбой объяснить, как введение войск одной из стран НАТО в Украину будет влиять на пятую статью, в которой говорится о коллективной защите.

Об этом сообщает dpa.

В ответе, который еще официально не опубликован, указывается, что "если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке – то есть не в рамках заранее принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО, ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта".

Также в документе отмечено, что введение войск Франции в Украину может основываться на коллективном праве на самооборону, которое прописано в ст. 51 Устава ООН, а значит, "будет допустимым в соответствии с международным правом".

Также в ответе указывается, что если реакция РФ против французских целей представляла бы "вооруженное нападение", то это причина для начала "дела Альянса".

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Эстонии высказался о войсках НАТО в Украине и оружии для ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что заявления Макрона об отправке войск в Украину разозлили чиновников США.

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