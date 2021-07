Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме, сеть АЗС он не продавал — секретарь СНБО

СМИ сообщили, что сеть АЗС Медведчука покупает азербайджанская компания.

Введенные 19 февраля этого года санкции против нардепа от "ОПЗЖ" и кума Путина Виктора Медведчука действуют в полном объеме и их не ослабляли.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, опровергая распространенную в СМИ информацию о якобы ослаблении санкций.

"Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №64/2021, введено в действие решение СНБО Украины от 19 февраля 2021 года. Этим решением предусмотрено применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении В. Медведчука, в частности блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращенияе вывода капиталов за пределы Украины и др. Эти санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме", — отметил Данилов.

Он сообщил, что "информацию, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении В. Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают", — сознательная и целенаправленная дезинформация общества, не соответствуют действительности".

Секретарь СНБО также заверил, что Медведчук не продавал свою сеть автозаправочных станций.

"Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит В. Медведчуку, одной из коммерческих структур", — сообщил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что "все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в подковерном режиме, как к этому привыкли "создатели" коррупционно-олигархической системы. И не важно касается это отечественной или иностранной кампании, которые могут ложно допустить, что имеют карт-бланш на действия в неправовом поле Украины. Также хочу дать совет отдельным политическим субъектам, в частности народным депутатам, — не пытаться "порешать" в привычный им образ вопрос снятия санкций или их ослабление. Кроме того, как и попытки избежать уплаты налогов приводят "украинских" бизнесменов к необходимости владеть даже карандашами и бельем — через оффшорные компании, так и попытка избежать санкций — явление одного порядка. Поэтому наши правоохранители всегда будут благодарны журналистам и неравнодушным гражданам за помощь в поиске и возвращении активов лиц, на которых наложено украинские санкции", — обратился Данилов.

Раньше издание enkorr со ссылкой на топ-менеджера торговой структуры Socar из Азербайджана сообщило, что новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco (принадлежит Медведчуку) станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре. Мол, компании подписали соглашение. "Долго подбирали структуру для этого соглашения, остановились в итоге на Socar New Energy Ltd. Сделка уже завершена".

