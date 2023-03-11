Введены на 50 лет: Зеленский ввел в действие санкции против 120 физических и 287 юридических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с букмекерским и лотерейным бизнесом.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Согласно указу "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", под санкции попадают 120 физических и 287 юридических лиц.

Большинство лиц, против которых введены санкции, – граждане РФ. Но, кроме того, под ограничения подверглись граждане Великобритании, Польши, Нидерландов, Турции, Кипра.

Среди юридических лиц, оказавшихся во время санкций, такие компании, как "Спортлото", "Спортбет", "Бет.Ру", "Бетсити", "Матчбет" и т.д.

Заметим, что санкции введены на 50 лет.

Ранее Совет ЕС ввел против страны-агрессорки России десятый санкционный пакет. Украинский президент Владимир Зеленский назвал его "мощным и точно не последним".

Представители правительства Соединенных Штатов и руководителей ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности и торговли по введению санкций против алмазной индустрии России.

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