Введет ли Сербия санкции против РФ: Вучич раскрыл планы в отношении "друзей"

Президент Сербии Александар Вучич во время выступления на митинге в городе Ягодина в пятницу, 24 января, сказал, что не будет вводить санкции против РФ "или других друзей".

Об этом пишет РТС.

"Я не буду вводить санкции против России или других друзей", – заявил он.

Вучич подчеркнул, что пока он является действующим президентом Сербии, страна не будет вводить санкционные меры в отношении России. Более того, он подчеркнул, что Сербия и в дальнейшем будет поддерживать "братские и дружеские" отношения с РФ и Китаем.

Президент Сербии также сообщил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшие дни", чтобы урегулировать ситуацию вокруг санкций США против сербской нефтяной промышленности.

"Сила Сербии – в нашей независимости и автономии. Мы должны защищать как наши корни, так и наше будущее", – заявил Вучич.

Что известно о санкциях США против Сербии

Еще до инаугурации Трампа, 10 января, в Министерстве финансов США сообщили о введении санкций против нескольких десятков нефтяных компаний РФ, в том числе против "Газпром Нефти" и "Сургутнефтегаз".

В этом списке оказалась и "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Сербская компания попала под удар из-за того, что ее мажоритарным акционером является российский "Газпром Нефть". После этого президент Сербии Вучич заявил, что "Газпром Нефть" должен в течение 45 дней избавиться от своих активов в NIS.

Напомним, Сербия заинтересована в переговорах Путина и Трампа. Поэтому, по словам Вучича, он предложит президентам встретиться на территории Сербии и готов обеспечить безопасность каждой из сторон.

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