Вводится принцип "единого окна" и сокращаются сроки: Рада упростила присоединение к электросетям

Этот законопроект за основу депутаты приняли 1 июня.
В четверг, 15 июля, Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям для малого и среднего бизнеса в Украине. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №5009.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"За" проголосовали 347 парламентариев.
Так, вводится принцип "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.
Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.
Закон устраняет сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.
Прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставления их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры.
Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, регулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре.
Между тем Минэнерго создало "черный список" для нарушителей на рынке электроэнергии.