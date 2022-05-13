"Вы будете приятно удивлены": Стефанчук анонсировал визит в Украину важного гостя

"Вы будете приятно удивлены": Стефанчук анонсировал визит в Украину важного гостя

На следующей неделе в Украину прибудет иностранный политик, визит которого должен удивить украинское общество.

Этот гость прибудет на пленарное заседание Верховной Рады, где, вероятно, выступит перед народными депутатами Украины.

Предстоящий визит гостя анонсировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Я думаю, что на следующей неделе вы будете приятно удивлены новым гостем", — сказал он.

Но, кто именно это будет, Стефанчук отказался называть, только перед этим сказал, что Украину уже посетили 15 руководителей парламентов других стран.

"Я не буду спойлерить и раскрывать дипломатический канал, но вы будете удивлены тем, что будет происходить у нас на следующем пленарном заседании", — отметил спикер ВР.

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