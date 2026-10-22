«Вы глупый человек»: Трамп взорвался оскорблениями из-за вопроса о санкциях против РФ

Трамп набросился на журналистов из-за вопроса об Украине / © Associated Press

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Президент США Трамп повторил, что не намерен усиливать санкции США против РФ, поскольку Москва и Вашингтон «ведут очень щепетильные переговоры» и близки к соглашению о войне в Украине. Он разозлился и обругал журналиста, который задал ему этот вопрос.

Во время общения с прессой журналист спросил Трампа, почему отмену санкций против России в обмен на освобождение заложника нельзя считать уступкой Москве.

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«Вы глупый человек? На кого вы работаете? — ответил американский президент.

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Когда корреспондент уточнил, что представляет телеканал ABC News, Трамп продолжил оскорблять его, назвав «дураком».

Отдельно американский президент прокомментировал перспективы переговоров по завершению войны России против Украины.

По словам Трампа, стороны, «возможно, впервые за длительное время приблизились к заключению соглашения».

«Когда вы близки к соглашению и находитесь на очень щекотливом этапе переговоров, вы не вводите санкции», — сказал президент США.

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Кроме того, Трамп назвал журналиста CNN человеком с низким IQ.

«Вы не понимаете, о чем говорите. Вы глупы. У вас низкий уровень интеллекта, к тому же вы работаете на CNN», — заявил он.

Также Трамп прокомментировал, кто приказал ограничить скорость Starlink в Украине.

«Я не знаю, кто это сделал, но я в этом не участвовал», — сказал президент США. Также он заверил, что не знает, приказал ли это сделать Илон Маск.

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Напомним, Дональд Трамп неоднократно вступал в словесные перепалки с журналистами, которые задавали ему неудобные вопросы.

Напомним, по информации The New York Times, Уиткофф и Кушнер упрекнули Зеленского в его публичных ответах на критику Трампа и дали понять, что американский президент был взбешен его высказываниями.

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