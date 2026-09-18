"Вы говорили нам то же год назад": Кушнер поставил Путина на место по Донбассу — NYT

Владимир Путин / © Associated Press

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Во время сентябрьской встречи с представителями президента США Трампа в Москве Владимир Путин убеждал американских переговорщиков в том, что российская армия сможет установить полный контроль над подконтрольной Украине частью Донбасса в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает The New York Times.

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Однако, как утверждает NYT, Джаред Кушнер не оставил прогноза без ответа. Представитель администрации Дональда Трампа напомнил Путину, что подобные заявления американская сторона уже слышала год назад.

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«При всем уважении, вы говорили нам то же год назад. Какие шансы, что мы вернемся сюда через год, и вы снова скажете то же самое? Может, мы не будем терять год?» — такую реплику Кушнера приводит издание.

Контекст переговоров остается очень сложным. Российская сторона продолжает настаивать на территориальных требованиях, в то время как Украина не готова передавать Москве территории, которые российские войска не смогли захватить. После встречи в Москве Кушнер и спецпредставитель США Стив Уиткофф отправились в Киев.

Война в Украине обращается против Путина — последние новости

России нужно еще годы до победы над Украиной. Несмотря на браваду своего лидера, войска Путина не могут превратить свое преимущество в численность решающей в поединки с Украиной.

В частности, украинское военное командование впервые четко подтвердило проведение контрнаступательных операций против российского выступления к северо-западу от Лимана. Подразделения 3-го армейского корпуса уничтожили очаги инфильтрации россиян. В общей сложности удалось зачистить 75 км², еще 10 км² — неоккупированные.

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Российские власти готовятся к возможному росту социального недовольства на фоне новой волны мобилизации и усиления военного режима. Для этого в РФ планируется расширять полномочия силовиков и усиливать меры принуждения.

Несмотря на заявления о способности и готовности продолжать войну, предназначенные для внешнего потребления, если война будет продолжаться и в 2026 году, Россия вряд ли одержит решительную победу на поле боя. И не факт, что она не столкнется со значительными проблемами в экономике, которые могут заставить ее занять гораздо более слабую переговорную позицию.

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