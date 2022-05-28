"Вы когда-нибудь здесь жили?": Зеленский эмоционально ответил на вопрос журналистки о коррупции в Украине

"Вы когда-нибудь здесь жили?": Зеленский эмоционально ответил на вопрос журналистки о коррупции в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос о наличии коррупции в государстве сказал, что есть проблемы во многих странах. Он также сказал, что стремится провести соответствующие реформы, но на них нужно время.

Так, журналистка проекта Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS сказала: "Коррупция в Украине до сих пор существует и война не изменила этого".

"Вы констатируете сейчас, Мариэлла? Вы констатируете проблемы коррупции сейчас в Украине? Вы здесь жили? Вы когда-нибудь здесь жили?", – ответил Зеленский.

Тогда журналистка спросила президента, хочет ли он выполнить все требования для вступления Украины в ЕС?

"Нет-нет, мой вопрос к Вам другой был, Мариэлла. Мой вопрос – Вы здесь жили, в Украине? Нет. Как Вы можете говорить о том, что сейчас в Украине коррупция? Как так можно?" – ответил глава государства.

"Да, есть проблемы. Проблемы есть во многих странах и в том числе многих странах Европейского Союза. И я понимаю, что там некоторые вещи, некоторые реформы еще надо, и мы это хотим сделать. И, кстати, не для Европейского Союза, а сами для себя. На это нужно время. Так а членами Европейского Союза вы не становитесь завтра. Мы обсуждаем кандидатство", – добавил Зеленский.

Журналистка сказала, что это может длиться десятилетиями, если вообще когда-нибудь произойдет.

"Откуда вы знаете? Просто интересно. Вы все знаете, Мариелла? Почему Вы меня не предупредили?" – сказал с улыбкой президент.

Напомним, в этом же интервью Зеленский сказал, что ни одна альтернатива ЕС не приемлема для Украины.

Бегство за 5 тысяч долларов: группа дельцов вывозила "ухилянтов" лодкой в ​​непризнанное Приднестровье

Читайте также: