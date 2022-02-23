"Вы наши великие друзья": Зеленский поблагодарил президентов Польши и Литвы за визит и поддержку

"Вы наши великие друзья": Зеленский поблагодарил президентов Польши и Литвы за визит и поддержку

Украинский президент сказал, что государство ценит немаловажный вклад наших друзей в повышение оборонных возможностей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за визит и поддержку президентов Польши и Литвы Анджея Дуди и Гитанаса Науседи.

Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентами Польши и Литвы в среду, 23 февраля.

"Уважаемый господин президент Анджей Дуда и господин президент Гитанас Науседа, вы наши друзья, вы наши большие друзья. Особое присутствие сегодня в Украине президента Польши и Литвы – это очень важно. Они приехали поддержать Украину в действительно непростое время и мы это очень сильно ценим", – сказал Зеленский.

"Польша и Литва – партнеры, которые поддерживают Украину и словом, и своими делами. Мы ценим важный вклад наших друзей в повышение оборонных возможностей нашего государства. Переданы защитные шлемы, боеприпасы, ПЗРК "Stinger" – это все помощь наших друзей, в которой украинские военные нуждаются", — подчеркнул президент Украины.

Напомним, Дуда и Науседа прибыли в Украину 23 февраля, чтобы показать Зеленскому солидарность на фоне агрессии России.