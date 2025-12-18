ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
702
Время на прочтение
1 мин

"Вы не будете в НАТО": Зеленский раскрыл разговор с Байденом до 24 февраля

Еще до начала полномасштабной войны Джо Байден прямо заявил ему об отсутствии перспектив членства Украины в НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще до начала полномасштабного вторжения России получил от тогдашнего президента США Джо Байдена четкий ответ о перспективах членства Украины в НАТО.

Об этом глава государства заявил во время брифинга.

По словам Зеленского, во время первых разговоров с Байденом он открыто поднимал вопрос вступления Украины в Альянс, ведь курс на НАТО закреплен в Конституции и рассматривается Киевом как реальная гарантия безопасности.

"Я с первого диалога честно поднимал этот вопрос. Я прямо спрашивал, может ли Украина быть в НАТО, потому что мы этого хотим и понимаем, что это настоящие гарантии безопасности. Это было еще до войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что неоднократно возвращался к этой теме в ходе дальнейших контактов с американской стороной. По его словам, со временем в Белом доме эти вопросы начали вызывать разные реакции — от иронических улыбок до раздражения.

В то же время Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может быть значительно ускорено.

Дата публикации
Количество просмотров
702
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie