"Вы не будете в НАТО": Зеленский раскрыл разговор с Байденом до 24 февраля

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще до начала полномасштабного вторжения России получил от тогдашнего президента США Джо Байдена четкий ответ о перспективах членства Украины в НАТО.

Об этом глава государства заявил во время брифинга.

По словам Зеленского, во время первых разговоров с Байденом он открыто поднимал вопрос вступления Украины в Альянс, ведь курс на НАТО закреплен в Конституции и рассматривается Киевом как реальная гарантия безопасности.

Реклама

"Я с первого диалога честно поднимал этот вопрос. Я прямо спрашивал, может ли Украина быть в НАТО, потому что мы этого хотим и понимаем, что это настоящие гарантии безопасности. Это было еще до войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что неоднократно возвращался к этой теме в ходе дальнейших контактов с американской стороной. По его словам, со временем в Белом доме эти вопросы начали вызывать разные реакции — от иронических улыбок до раздражения.

В то же время Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский Союз может быть значительно ускорено.